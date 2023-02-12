Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 16:43, Son Güncelleme : 12 Şubat 2023 16:45
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 16.29'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) February 12, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2023-02-12
Saat:16:29:12 TSİ
Enlem:38.072 N
Boylam:38.3 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/RQvRyWg6nn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi