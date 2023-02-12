EGM asayiş suçlarına karşı önlemini alıyor

Depremin etkilediği illerde işlenebilecek muhtemel suçlara karşı Emniyet Genel Müdürlüğü teyakkuzda.

EGM'nin Twitter hesabından polislerin devriye gezdiği görüntüleri paylaştı.

Paylaşımda, "21 bin 547'si takviye olmak üzere toplam 73 bin 243 personelimizle deprem bölgesinde 7/24 sahadayız, görev başındayız. Arama-kurtarma çalışmalarının yanında can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçları için önlemlerimizi de alıyoruz" denildi.