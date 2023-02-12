Meksika'dan gelen kurtarma köpeği 'Proteo' hayatını kaybetti
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Meksika'dan gelen ekibin kurtarma köpeği Proteo, hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 18:05, Son Güncelleme : 12 Şubat 2023 18:06
Meksika Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyük yol arkadaşımız köpeğimiz Proteo'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Türkiye'deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika Delegasyonu'nun bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz" denildi.
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