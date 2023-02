128'inci saatin mucizesi hayata böyle gülümsedi

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazında devam eden arama çalışmalarında, ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.

Ekipler, çalışma sonucunda 2 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.

Bebek, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama yapıldı.

"Paşamızın keyfi yerinde"

Doktor, yaptığı açıklamada, "Paşamızın keyfi yerinde. Tam 128 saat göçük altında kalmıştı. İnanılmaz, mucize gerçekten. Şimdi artık önemli olan bu çocuğa sahip çıkmak. Belki de büyüyünce çok iyi bir mühendis olup ilerde AFAD'ın başına geçecek. Neden olmasın?" dedi.

🇹🇷 And here is the hero of the day! A toddler who was rescued 128 hours after the earthquake. Satisfied after a wash and a delicious lunch. pic.twitter.com/0lO79YJ7eP