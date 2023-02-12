Öz Gıda İş Sendikasında Bayrak Değişimi

Öz Gıda İş Sendikasının 15. Olağan Genel Kurulu Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. Genel kurul seçiminde, 274 delegenin çoğunluk oylarını alan Halil Çukutli Genel Başkanlığa seçildi.

Öz Gıda İş 15. Olağan Genel Kurulu, sendika delegeleri, emek camiasının önemli isimleri ve konukların katılımıyla 11 Şubat'ta Kızılcahamam Çam Otel'de gerçekleştirildi. Saat 09:30'da başlayan programda, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an okundu ve dualar edildi. Hak-İş Konfederasyonu'nun kurucu sendikası olan Öz Gıda İş'in 47 yıllık sendikal mücadelesini anlatan belgesel film katılımcıları duygulandırırken, 1976 yılında Öz Gıda İş sendikasının şu an birçoğu 80 yaşın üzerinde olan kurucuları da salonda katılımcıları selamladı.

Çukutli: Depremde vefat eden canlarımız için yüreğimiz yanıyor



Öz Gıda İş'in 15. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığa seçilen Halil Çukutli yaptığı konuşmada, ülke olarak büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kalındığını belirterek, "Vefat eden vatandaşlarımız için yüreğimiz yanıyor. Deprem felaketinde yitirdiğimiz canlarımız için Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Temennimiz odur ki; deprem kuşağında bulunduğumuz gerçeğini unutmadan, yaşadığımız bunca acıdan sonra gerekli tedbirleri alır, gerekli düzenlemeleri yaparız" dedi.

Çukutli: Öz Gıda İş ilklerin sendikası olmaya devam edecek



Çukutli, Öz Gıda İş'in öncü ve örnek sendikal duruşuyla emek camiasında rol model olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Hak-İş'in kurucu sendikasıyız. Gerçekleştirdiğimiz profesyonel çalışmalarla emeğin ve emekçinin gurur duyduğu başarılara imza attık. Öz Gıda İş ISO 9001 belgesini alarak kurumsallığını tescil eden ilk sendikadır. Sendikacılık çalışmalarında, E-imza, elektronik arşiv yönetimi, mobil uygulamalar, otomasyon sistemi, E-devlet ile entegrasyon ve daha pek çok teknolojik yeniliği kullanan teknoloji dostu sendikayız. Gıda işkolunda 8 dalda mesleki yeterlilik belgesi veren ve bu sayede gıda sektörüne profesyonel insan gücü kazandıran tek sendikayız. Üyelerimizin eğitimli olmalarını son derece önemsiyoruz. Bu sebeple işyeri temsilcilerine yönelik her yıl kapsamlı eğitim programları düzenliyoruz. Öz Gıda İş olarak yeni dönemde önemli hedeflerimiz var. Bunlardan biri; Balkan ülkelerindeki sendikalarla birlikte bir Gıda Konfederasyonu kurmak. Gıda konusu önemini giderek artırıyor. Bu sebeple, her yıl geniş kapsamlı bir gıda kongresi düzenlemeyi de hedefliyoruz."

Çukutli: "Büyük zorluklara rağmen emeğin hakkını koruduk"

Çukutli, pandemi ve sonrasında yaşanan küresel sorunların her yıl katlanarak arttığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Yüksek maliyet enflasyonu, emtia fiyatlarında yaşanan artış, Rusya- Ukrayna savaşının global ekonomilere olumsuz etkileri, lojistik maliyetlerinde pandemi kaynaklı yaşanan artış, döviz kurundan kaynaklanan kayıplar derken, maalesef büyük sıkıntılarla karşılaştık. En çok emekçileri olumsuz etkileyen bu süreçte, üyelerimizin kazanımlarını korumak için olağanüstü çabalar sarf ettik. Toplu iş sözleşmeleri, en iyi bildiğimiz ve başarılı olduğumuz konulardan biri. Üye işyerlerinde, üyelerimiz adına her zaman piyasa şartlarından daha iyi seviyede sözleşmelere imza atmayı başardık. Öz Gıda İş'i başarılı yapan faktörlerden biri de Endüstriyel İlişkiler Kurulu'dur. İşveren temsilcileri, işçi ve sendikanın bir araya gelerek oluşturduğu Endüstriyel İlişkiler Kurulu, ideal sendikacılık pratiği olarak sendikanın ve işçinin gücünü pekiştirmektedir. İşçi ve işveren tarafını çok iyi tanımanın avantajlarını kullandık. Lezita, CP piliç, Ofçay ve Doğuş çayda yaptığımız örgütlenme çalışmalarımızda hukuki süreç işliyor. Sendikalaşmada sürecin uzamasına neden olan hukuki süreçlerin çalışanlar lehine iyileştirilmesi konusunda önümüzdeki dönemde daha aktif çalışmalar yapacağız. Sendikamızın 15. Olağan Genel Kurulunun sendikamıza, emek camiasına ve tüm milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. "

Mehmet Şahin: "Kapitalist düzenle mücadelemiz sürecek"

Öz Gıda İş'in 15. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlık koltuğunu Halil Çukutli'ye devreden Mehmet Şahin, yaptığı duygusal konuşmada önemli mesajlar verdi. Şahin, Öz Gıda İş sendikasının Türkiye sendikal hareketinde çok önemli roller üstlendiğini hatırlatarak, şunları söyledi: "Allah'ın yarattığı doğal kaynakları bile ticarileştiren kapitalist düzenle emekçilerin kavgası hiçbir zaman bitmeyecek. Bu sistemde biz işçiler, emeğini satarak hayatlarını idame ettirmeye çalışan kesimi oluşturuyoruz. Bu sistemin motoru; faize dayalı kredi ve paradır! Dolayısıyla kapitalizm krize girmeden kendini devam ettirebilmek için asgari olarak faiz oranı kadar büyümek zorundadır. Bunun için de Allah'ın bütün canlılar için yarattığı dünya ve onun kaynaklarını sonuna kadar sömürüp tüketmektedir. Fiziki kaynaklar tüketildiğinden dolayı, kapitalist ekonomi insan ruhuna ve duygularına ait müzik, spor, güzel sanatlar, edebiyat vb. bütün güzellikleri de parasallaştırarak ekonomik bir faaliyete çevirmiş ve insan ilişkilerini kökünden bozarak onulmaz yaralar açmıştır. Hayatımızın her safhasında bu kapitalist sistemle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu genel kurulda aranızdan ayrılıyorum. 16 yıl boyunca birlikte hizmet ettiğimiz arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Benden görevi devralan arkadaşlarımın da sendikamıza en iyi hizmeti yapacaklarından şüphem yok. Haklarınızı helal edin."

Öz Gıda İş Genel Kurulu'na Yoğun Katılım Oldu

Öz Gıda İş Sendikasının 15. Olağan Genel Kurulu'nda konuk katılımcı olarak şu isimler yer aldı: TBMM Eski İdare Amiri ve Hak-İş Onursal Genel Başkanı Salim Uslu, Hak-İş Genel Başkan Yardımcıları Osman Yıldız ve Yunus Değirmenci, Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Abdulbaki Gülbaba, Öz Taşıma İş Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Toruntay, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Av.Mehmet Ali Kayabaşı, Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkanı Av.Tuncay Dolu, Liman İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı, Öz Toprak İş Sendikası Genel Başkanı Metin Özben, Öz Maden İş Sendikası Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü, Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Altunsoy, Oleyis Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke, Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Yıldız Holding Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İnce ve İK Direktörü Alper Kantar, Çaykur Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, Uno CEO Vekili Tayfun Arkun ve Hukuk Müşaviri Gülşah Tarlacı.



İşte Öz Gıda İş'in Yeni Yönetim Kurulu

15. Olağan Genel Kurul seçim sonucuna göre Öz Gıda İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Genel Başkan: Halil Çukutli

Genel Başkan Yardımcısı: Tevfik Ali Hançeroğlu

Genel Başkan Yardımcısı :Sultan Murat Karadağ

Genel Başkan Yardımcısı :Ramazan Gülpolat

Genel Başkan Yardımcısı : Adnan Gürsoy

Öz Gıda İş Genel Başkanı Halil Çukutli Kimdir?

1970 yılında Gümüşhane'de dünyaya gelen Halil Çukutli, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 1993 yılında mezun oldu. 2009 yılında Sakarya Üniversitesinde (MBA) master yaptı. 1997 yılında Mali Müşavir olan Çukutli, 2013 yılında bağımsız denetçi oldu. 1993-2002 yılları arasında Otomotiv sektöründe çalışan Çukutli, 2002-2014 yılları arasında gıda sektöründe yöneticilik yaptı.

2014 yılında Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı olan Çukutli, Öz Gıda İş Sendikasının 14 Haziran 2015 tarihinde yapılan 13. Olağan Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 13. ve 14. dönemde Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Halil Çukutli, Öz Gıda İş'in 11 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurulu'nda, delegelerin oylarıyla Öz Gıda İş Genel Başkanlığına seçildi.