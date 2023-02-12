Hatay'da enkaz altında kalan genç kız 159 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler, Antakya'daki çalışmalara destek veriyor.

Ekipler yaklaşık 6,5 saat süren uğraşlar sonucu bir binanın enkazından 159 saat sonra kurtarmayı başardığı 18 yaşındaki Asyanur Öksüz'ü, sağlık ekiplerine teslim etti.

Öte yandan genç kızın, madencilere "Ben çok güzel, direkt boşluğa düştüm, hiçbir şey olmadı bana" dediği anlar kameraya yansıdı.