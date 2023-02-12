Niğde'de bir dinlenme tesisine, fahiş fiyat uyguladığı gerekçesiyle ceza yazıldı
Niğde Valiliğinden, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen bir dinlenme tesisine ceza yazıldığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 19:53, Son Güncelleme : 12 Şubat 2023 19:54
Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, kentte faaliyet gösteren bir tesiste fahiş fiyat uygulandığı paylaşımı üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.
Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, bahse konu tesiste inceleme yaptığı ifade edilen açıklamada, iş yerine ilgili mevzuat hükümleri gereğince ceza uyguladığı aktarıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız