Niğde'de bir dinlenme tesisine, fahiş fiyat uyguladığı gerekçesiyle ceza yazıldı

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, kentte faaliyet gösteren bir tesiste fahiş fiyat uygulandığı paylaşımı üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, bahse konu tesiste inceleme yaptığı ifade edilen açıklamada, iş yerine ilgili mevzuat hükümleri gereğince ceza uyguladığı aktarıldı.