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Baykar, deprem mağdurlarına 1000 konut bağışladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışladıklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 20:12, Son Güncelleme : 12 Şubat 2023 20:14
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Bayraktar, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Milletimiz için #KonutSeferberliği başlatıyoruz. BAYKAR olarak afetzede kardeşlerimizin kalıcı barınma ihtiyacının çözümüne destek olabilmek için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışlıyoruz. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Kahramanmaraş'tan paylaştığı görüntülü mesajında da "Çok büyük iki depremle, çok büyük bir felaketle sarsındık. Felaketin yaralarını sarmak için tüm milletimiz devletle sırt sırta seferber oldu; büyük bir gayret gösterdi, göstermeye de devam ediyor." diye konuştu.

En büyük gayreti enkaz başında soğukta, karda kışta canla başla mücadele eden isimsiz kahramanların gösterdiğinin altını çizen Bayraktar, "Bu milletin bir evladı olarak Allah hepsinden razı olsun. Bu dileklerimi iletiyorum. Bu noktadan sonra en önemli ihtiyaçların başında depremde evlerini kaybetmiş insanlarımız için yeni yaşam alanlarının ve mesken alanlarının inşa edilmesi geliyor. Tabii bu süreçte acil olarak geçici yaşam alanı olması maksadıyla AFAD'la koordine olup iki bin kardeşimize barınma imkanı verecek Baykar Konteyner Kent'i inşallah hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

- "Baykar olarak 1000 konut bağışlıyoruz"

Bayraktar, "Bunun yanında çok daha önemli gördüğümüz mağdur kardeşlerimizin barınma ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılamak için Baykar olarak 1000 konut bağışlıyoruz. İnanıyorum ki tüm milletimiz bu ihtiyacı gidermek için elinden gelen ne varsa, imkanı nispetinde desteğini esirgemeyecektir. Tüm milletimizi ve imkanı olan tüm kurumlarımızı, afetzedelere adeta yaşam umudu olacak konut seferberliğine de davet ediyorum. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da sosyal medya hesabından "Deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları için #KonutSeferberliği başlattık. 1000 adet konut bağışlıyoruz." paylaşımında bulundu.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"BAYKAR olarak depremzede kardeşlerimizin kalıcı barınma ihtiyacının çözümü için AFAD ile koordineli bir şekilde 1000 konut bağışlayarak #KonutSeferberliği başlatıyoruz. Toplam yardım miktarımız 1 milyar 855 milyon TL'ye ulaştı. Bölgedeki acil barınma ihtiyacına destek olabilmek adına ilk etapta 2000 mağdur kardeşimizin yaşayabileceği BAYKAR Konteyner Kent'i hayata geçiriyoruz. Yaralarımızı hep birlikte sararak bu zor günleri beraber atlatacağız."

- Depremzedeler için konut seferberliği

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat daha önce deprem bölgesinde şirket olarak bir yıl içinde bin konut yapacaklarını bildirmişti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ise "İş dünyasındaki dostlarıma sesleniyorum; gelin, Türkiye genelinde özel sektör şirketleri ve kamu kurumlarıyla birlikte bölgedeki barınma sorununu ele alalım, bir kampanya başlatalım." ifadelerini kullanmıştı.

Depremin ilk gününden beri yardım çalışmaları yürüten Haluk Levent, topladığı yüksek meblağlı bağışları Twitter hesabından tek tek paylaşıyor. Levent deprem bölgesinde 850 milyon liralık bir projelerini duyurdu.

Twitter'dan arkasında ünlü isimlerin oturduğu bir video paylaşan şarkıcı, şunları yazdı:

"İki gün içinde Hatay'a 2000 aile için konteynerler gitmeye başlıyor, okulları onaracağız, yaşlılar için bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, öğrenci yurtları açacağız, günlük tüm ihtiyaçlar için bölgede olacağız, bütçeyi en az 850 milyon TL olarak belirledik. Söz veriyoruz."

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