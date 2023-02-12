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Akşener: Üniversitelerin kapatılması çok yanlış

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, depremin vurduğu Osmaniye'de açıklamalarda bulundu. Akşener burada yaptığı açıklamada, "Üniversitelerin kapatılması oraya ailelerin yani depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlıştır. Sebebini söyleyeyim; diyelim 6 kişilik odaya 6 kişilik bir aile götürün. Aile mahremiyeti ortadan kalkar. Ailenin kendi içindeki birlikteliği ortadan kalkar. Şu kadar bir odanın içine anneyi, babayı, çocukları tıktığınızda olmaz. Asla bu yapılmamalıdır" ifadelerini kullandı

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Şubat 2023 21:18, Son Güncelleme : 12 Şubat 2023 21:25
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İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, depremin vurduğu Osmaniye'de özel bir hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Depremzedelerle sohbet edip, sağlık durumları hakkında bilgi alan Akşener, çıkışta yaptığı açıklamada deprem felaketinin altından ele ele verilerek kalkılacağını söyledi. Eksikleri görüp, ilgili kurumlara çözülmesi için iletmek üzere geldiğini belirten Akşener, şunları söyledi:

Muhalefet halkın avukatıdır sesinizi duyar, iktidar işi görür, işi yapar, hizmeti yapar, ona bildirir. Şimdi bugün burada şimdi sizin sezinizi duyup, eksik nedir gedik nedir, ona nasıl çare bulunabilir, diye buradayım.

Dolayısıyla bunları görüp öyle geziyorum her yeri. Bunları görüp ilgili yerlere iletip çözüm sağlamaya gayret ediyorum. Arkadaşlarımız deprem sabahı Ankaradan yola çıktılar, Türkiyenin deprem olmuş her ilinde her ilçesinde milletvekili arkadaşlarımız, gençlik kollarımız bulundu.

Dolayısıyla biz Türkiyenin büyük bir sivil toplum örgütü haline dönüştük. AFADın bilgisi dahilinde valiliklerin, kaymakamlıkların yani resmi alanların bilgisi dahilinde Türkiyenin birçok yerinde yaşayan kardeşlerimiz bizlere yardım gönderiyor, size iletilmesi için. Sadece iletme işlemini yapıyoruz, doğru yerlere varabilmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Türkiyenin her yerinden gönüllüler arama kurtarma için bize geldiler ve biz gene devletimizin bilgisi dahilinde dağıttık. General Ali Demir Paşanın başkanlığında arama kurtarma faaliyetlerindeki gönüllü arkadaşlar geldiler, siyasi parti mensubiyetinden bahsetmiyorum bu arama kurtarma çalışmalarına sevk etmeye çalıştık."

YURTLARA YERLEŞTİRMELERİ ÇOK YANLIŞ

1999 depremini yaşayan ve pek çok akrabasını kaybetmiş bir siyasetçi bir insan olarak depremzedelerin karşısında olduğunu da hatırlatan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların her birini yaşadık, Allah sabır nasip etsin. Ama bir şey var basın mensubu kardeşlerimizin aracılığıyla iletmek isterim. Üniversitelerin kapatılması oraya ailelerin yani depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlıştır.

Sebebini söyleyeyim; diyelim 6 kişilik odaya 6 kişilik bir aile götürün. Aile mahremiyeti ortadan kalkar. Ailenin kendi içindeki birlikteliği ortadan kalkar. Şu kadar bir odanın içine anneyi, babayı, çocukları tıktığınızda olmaz. Asla bu yapılmamalıdır.

Türkiye büyük bir devlettir, Türk milleti çok büyük bir millettir. Evlerimizde, boş evlerde, otellerde bu kardeşlerimizi misafir etmek mümkündür. İnsanlarımız bunu yapmaya hazırdır. Aynı zamanda devletimizin gücü bu otellere, bu boş evlere kira ödeyecek kadar da büyüktür. Her bir vergi veren insan olarak biz buna varız."

'285 BİN ÖĞRENCİNİN BAŞKA ÜNİVERSİTELERDE OKUTULMASININ YOLU AÇILMALIDIR'

"Bir diğer konuda bu bölgede 285 bin öğrenci var bu bölgede okuyan. Bu 285 bin öğrencinin başka üniversitelerde aynı bölümlerde okutulmasının yolu açılmalıdır" diyen Akşener, " 2 sene pandemiyle gitti, yani uzaktan eğitim. Şimdi bir de böyle gittiği takdirde, ben eski bir üniversite hocasıyım. Okul aynı zamanda öğrenim alanı değildir. Gençlerin başka bir biçimde eğitim alıp davranış kazanmasını sağlar. Hoca ile birebir görüşmek başka bir şeydir, kantinde oturmak, binada ders görmek başka bir şeydir. Buradan yetkililere uyarılarda bulunmak istiyorum. Lütfen bu işten vazgeçin" dedi.

'ÇOCUKLARA ALLAH RIZASI İÇİN SAHİP ÇIKIN'

Akşener, "Osmaniyede gece için ısınma talebi var. Ama Kahramanmaraş gibi Adıyaman gibi Gaziantep gibi şehirlerde gündüz ve gece ısınma ve barınma ihtiyacı çok acil çözülmek zorunda. Kadınların tuvalete ihtiyacı var. Bebeklerin, çocukların ilaç ihtiyacı var. Hepinizden tek tek rica ediyorum; anasını babasını kaybettiğini gördüğünüz çocuklara Allah rızası için sahip çıkın ve onları mutlaka devlete teslim edin. Ondan sonra dayısıdır, amcasıdır, teyzesidir elbette gelir alır ama DNA testiyle alınmalıdır. Çünkü Kocaeli depreminde biz ilk 10 gün anlayamadık, çocuk çalındı. Organları için çalındı, yurt dışına satılmak için çalındı. Diğerini söylemeye dilim varmıyor. Gerçekten bu sözümü çok ciddiye alın. Buna dikkat edilmeli diye konuştu.

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