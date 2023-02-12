'Yüz binlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getiriyor' iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, sınır kapılarından "tek bir Suriyelinin dahi" Türkiye'ye giriş yapmadığını, sınır kapılarımızdan tek tek bilgi aldım. Sınırdan bırakın yüz binlerce Suriyeliyi, yeni tek bir kişi dahi gelmedi şu ana kadar" bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, sosyal medya hesabından, CHP'li Fikri Sağlar'ın "AKP, Suriye'den yüz binlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getiriyor." iddiasına yanıt verdi.
Bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Kardaş, "Açıkça provokasyon yapıyorsunuz. Tamamen yalan söylüyorsunuz. Sınır kapılarımızdan tek tek bilgi aldım. Sınırdan bırakın yüz binlerce Suriyeliyi, yeni tek bir kişi dahi gelmedi şu ana kadar. Toplumsal huzuru bozacak yalanlara karşı dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye'den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir."
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Suriye'den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür.Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) February 12, 2023
Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir.