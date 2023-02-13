13 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları
13 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 00:02, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 00:07
1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezi ile Doğanşehir ilçesinde deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.
(Malatya/12.40/14.30)
EKONOMİ FİNANS
1- TCMB, Aralık 2022'ye ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022'ye ilişkin ciro ve perakende satış endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız