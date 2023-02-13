Meteoroloji çığ tehlikesi için uyardı - Haritalı

Kahramanmaraş Depremi
Soylu: Yaşadığımız tek güvenlik sorunu yağmacılık değil, yalancılıktır
Soylu: Yaşadığımız tek güvenlik sorunu yağmacılık değil, yalancılıktır
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
OHAL durumunda sağlık kararnamesi yayımlandı
OHAL durumunda sağlık kararnamesi yayımlandı
Hemşire Şeyma, deprem anında kaçmak yerine hastaları kurtardı
Hemşire Şeyma, deprem anında kaçmak yerine hastaları kurtardı
Malatya'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.1 büyüklüğünde deprem
128'inci saatin mucizesi hayata böyle gülümsedi
128'inci saatin mucizesi hayata böyle gülümsedi
AFAD: 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti
AFAD: 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te yıkılan sitenin müteahhidi Mehmet Ertan Akay tutuklandı
Gaziantep'te yıkılan sitenin müteahhidi Mehmet Ertan Akay tutuklandı
Bakan Bozdağ: Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek
Bakan Bozdağ: Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek
Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalıkları önlemek için uyarılarda bulundu
Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalıkları önlemek için uyarılarda bulundu
5 yakınını kaybeden anneden 'enkazdan çıkarılan kızımı bulamıyorum' iddiası
5 yakınını kaybeden anneden 'enkazdan çıkarılan kızımı bulamıyorum' iddiası
142 saat sonra kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu
142 saat sonra kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği çay oldu
Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi kaçarken yakalandı
Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi kaçarken yakalandı
TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu zarar görmedi
TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu zarar görmedi
Depremlerle ilgili yalan haberler yayımlandı
Depremlerle ilgili yalan haberler yayımlandı
Özel okullar, depremzede öğrencilere 404 okulda kontenjan açtı
Özel okullar, depremzede öğrencilere 404 okulda kontenjan açtı
150. saatte dört mucize kurtuluş
150. saatte dört mucize kurtuluş
Deprem anının yeni görüntüleri: Ölümü göze alıp, bebekleri yalnız bırakmadılar
Deprem anının yeni görüntüleri: Ölümü göze alıp, bebekleri yalnız bırakmadılar
Provokasyon timleri sahada! Halkı devlete karşı tahrik ediyorlar
Provokasyon timleri sahada! Halkı devlete karşı tahrik ediyorlar
Bakanlıktan başsavcılıklara yazı: Çürük bina yapanlar kaçmasın
Bakanlıktan başsavcılıklara yazı: Çürük bina yapanlar kaçmasın
'Hatay'da çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına cevap
'Hatay'da çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına cevap
Depremlerde can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi
Depremlerde can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi
'Yağma' soruşturması: 48 kişi tutuklandı
'Yağma' soruşturması: 48 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 22 bini aştı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 22 bini aştı
YÖK'ten uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama
YÖK'ten uzaktan öğretim sürecine ilişkin açıklama
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Deprem bölgesindeki evlere elektrik verilecek mi?
Deprem bölgesindeki evlere elektrik verilecek mi?
Deprem bölgesinde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği 15 Şubat'ta ödenecek
Deprem bölgesinde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği 15 Şubat'ta ödenecek
Erdoğan açıkladı: Üniversitelere uzaktan eğitim
Erdoğan açıkladı: Üniversitelere uzaktan eğitim
Baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
Baba-kız depremin 132. saatinde enkazdan kurtarıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji çığ tehlikesi için uyardı - Haritalı

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 07:10, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 07:39
Yazdır
Meteoroloji çığ tehlikesi için uyardı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Yalova, Niğde, Kayseri, Sivas, Düzce, Tokat, Samsun, Ordu ve Ardahan çevreleri ile Balıkesir ve Kars'ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinden itibaren Artvin çevreleri ile Rize'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

RİZE'NİN DOĞUSU İLE ARTVİN ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT! : Yağışların, bu gece saatlerine kadar Rize'nin iç ve doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm) ve yer yer yoğun olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Ebru Yaşar duyurdu: Acılı aileyle görüştük, Ankara'da yaşamak istiyorlar
Ebru Yaşar duyurdu: Acılı aileyle görüştük, Ankara'da yaşamak istiyorlar
Nobel ödüllü Yemenli aktivist Karman'ın vakfı, Türkiye'deki depremzedeler için 50 ev yaptıracak
Nobel ödüllü Yemenli aktivist Karman'ın vakfı, Türkiye'deki depremzedeler için 50 ev yaptıracak
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 282 sözleşmeli personel alacak
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 282 sözleşmeli personel alacak
ABD ordusu, Kanada sınırı üzerinde tanımlanamayan bir cismi düşürdü
ABD ordusu, Kanada sınırı üzerinde tanımlanamayan bir cismi düşürdü
Onarılan Hatay Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı İstanbul'a indi
Onarılan Hatay Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı İstanbul'a indi
Soylu: Yaşadığımız tek güvenlik sorunu yağmacılık değil, yalancılıktır
Soylu: Yaşadığımız tek güvenlik sorunu yağmacılık değil, yalancılıktır

Bu Habere Tepkiniz

8 Eylül 1999 sonrası doğum borçlanması 58 yaşını öne çeker mi?

8 Eylül 1999 sonrası doğum borçlanması 58 yaşını öne çeker mi?

8 Eylül 1999 sonrası memur olan kadınlar 25 hizmet yılı + 58 yaşını doldurduklarında emeklilik hakkını kazanmaktadırlar. Borçlanmaların emeklilik yaşını etkilemesi için 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlanılmış olması ve borçlanılacak sürelerin de 23/05/2002 tarihinden önceki sürelerde geçmesi gerekmektedir.
Bakan Özer: 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildi

Bakan Özer: 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremin etkilediği illerde eğitim sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. 20 Şubat'ta 71 ilde okulların açılacağını duyuran Özer, deprem bölgesindeki 10 ilde ise 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Öte yandan Bakan Özer, özel okulların yüzde 3'lük burslu öğrenci kapasitesini yüzde 10'a çıkarttıklarını açıkladı.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler açısından çok önemli olan görev yapılan veya yapılacak olan okulların hizmet alanını ve hizmet puanlarını güncelledi.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?

HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?

HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresi hak kaybı getirir mi?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi, online eğitimle devam edilecek

Üniversiteler yaz dönemine kadar tatil edildi, online eğitimle devam edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yaz tatiline kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz, üniversiteler yaz döneminde uzaktan eğitime geçecek" dedi.
OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı

OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı

OHAL dönemi yargı işlemleri için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıktı
Raporu geçersiz sayılan memur ne zaman göreve başlamalı?

Raporu geçersiz sayılan memur ne zaman göreve başlamalı?

Danıştay 12 Dairesi, X Belediyesinde görev yapan davacının, müstafi sayılarak devlet memurluğu görevinin sona erdirilmesine ilişkin X Belediye Başkanlığının işlemini hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
10 Yaş altı çocuğu olan kadın memurlara idari izin

10 Yaş altı çocuğu olan kadın memurlara idari izin

Cumhurbaşkanlığı 10 yaş altı çocuğu olan kadın memurların 20 Şubat'a kadar idari izinli sayılmalarını istedi
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Rabia Öğretmen ve kız kardeşi Elif enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Rabia Öğretmen ve kız kardeşi Elif enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Adıyaman'da devam eden kurtarma çalışmalarının 153. saatinde çifte mucize yaşandı. Rabia Öğretmen ve kız kardeşi Elif enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

6 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.