Onarılan Hatay Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı İstanbul'a indi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra onarılan Hatay Havalimanı'ndan havalanan Pegasus Hava Yolları'nın "PC 4031" sefer sayılı uçağı, 60 yolcusuyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 07:28, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 07:25
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra onarılan Hatay Havalimanı'ndan havalanan Pegasus Hava Yolları'nın "PC 4031" sefer sayılı uçağı, 60 yolcusuyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde hasar görmesinin ardından onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndaki piste iniş yapan, yolcularıyla yeniden havalanan Pegasus uçağı seferini tamamladı.
İstanbul'a gitmek isteyen bazı depremzedeler ile görev değişimi yapan arama kurtarma personeli olmak üzere 60 kişinin bindiği uçak, 03.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız