Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 282 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 1 mühendis, 1 eczacı, 1 psikolog, 1 biyolog, 100 hemşire, 2 röntgen teknisyeni, 2 sağlık teknikeri, 3 tekniker, 5 teknisyen, 20 büro personeli, 50 koruma ve güvenlik görevlisi, 2 şoför, 6 aşçı, 18 hasta bakımı ve temizliği görevlisi, 68 temizlik görevlisi ve 2 programcı alınacak.

Sözleşmeli olarak görev yapacak adaylar, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sıralamaları esas alınarak seçilecek.

Adaylar, "www.ogu.edu.tr" adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurup, istenen belgeleri başvuru formuna ekleyerek, üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezinde oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat edecek.