Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyollarının yapım ihaleleri hazirana ertelendi

Antalya-Alanya ile Ankara-Kırıkkale-Delice otoyollarının yapımına ilişkin ihalelerin haziran ayına ertelenmesi kararlaştırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün söz konusu ihalelerin ertelenmesine ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi planlanan ve daha önce 23 Şubat olarak duyurulan Antalya-Alanya Otoyolu işine ait ihalenin yeni tarihi 16 Haziran 2023 saat 10.30 olarak belirlendi.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu işine ait ihalede de daha önce 22 Şubat olarak ilan edilen tarih, 15 Haziran 2023 saat 10.30 olarak revize edildi.