Şantiye şefi ve fenni mümessil gözaltına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul'da gözaltına alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 09:30, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 09:48
- Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun, İstanbul'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın fenni mümessili hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul'da olduğu belirlenen Nazmi Tosun, Ümraniye'deki evinde polis ekipleri tarafından yakalandı.
İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Tosun'un mahkemeye çıkarılmak üzere Gaziantep'e sevk edileceği öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız