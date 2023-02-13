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Büyüme odaklı girişimlere akıllı pazarlama yatırımı dönemi

Girişim ekosistemine pazarlama ve reklam desteği odaklı girişim sermayesi şirketi olarak giriş yapan Manivela Ventures, çok yönlü pazarlama gücünü bir kaldıraç etkisi olarak kullanarak hızlı büyümeye hazır girişimleri dünya arenasına taşıyacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 10:21, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 10:33
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Büyüme odaklı girişimlere akıllı pazarlama yatırımı dönemi

YENİ NESİL YATIRIM ŞİRKETİ MANİVELA VENTURES, GİRİŞİM EKOSİSTEMİNE MERHABA DİYOR

Girişim ekosistemine pazarlama ve reklam desteği odaklı girişim sermayesi şirketi olarak giriş yapan Manivela Ventures, çok yönlü pazarlama gücünü bir kaldıraç etkisi olarak kullanarak hızlı büyümeye hazır girişimleri dünya arenasına taşıyacak.

Türkiye'nin yeni nesil girişim sermayesi şirketi Manivela Ventures, ürün-pazar uyumunu çözen büyüme odaklı girişimlere tüm pazarlama faaliyetlerinde sınıf atlatacak bir teklifle kucak açıyor. Klasik yatırımcı profilinin ötesine geçen Manivela Ventures, çok boyutlu pazarlama gücünü, akıllı yatırımcı arayan teknoloji girişimleriyle buluşturarak yerli girişimleri küresel rekabete hazırlayacak.

2004 yılından bu yana medya satın alma, iletişim ve pazarlama yönetimi konusunda uzmanlaşan Speed Medya'nın tecrübesiyle hayat bulan Manivela Ventures, güçlü ekibiyle hızlı büyümeyi hedefleyen yerli girişimlere daha önce karşılaşmadıkları bir teklif sunuyor. Manivela Ventures Yatırım Komitesi Sözcüsü Dr. Cem Duran Manivela Ventures'ın çıkış noktasını şöyle özetliyor;
"Türkiye'de girişimcilerimiz teknik anlamda çok iyi olsa da maalesef pazarlama alanında bekleneni veremiyor veya adım atmakta geç kalıyor. Biz de bu dikeydeki çok güçlü entelektüel ve nakdi sermayemizi, aynı zamanda sektörel bağlantılarımızı girişimlerin istifadesine sunmak için yola çıktık. Daha önce başarıyla uyguladığımız stratejiyi yeni girişimlerle tekrarlamak istiyoruz."

Döngüsel ekonomi; ikinci el sektörü ve paylaşım ekonomisi üzerinde duran İstanbul merkezli yatırım şirketi; dikeyde elektronik, sağlık ve hazır giyim girişimlerine öncelik veriyor. Manivela Ventures'ın, Türkiye'de iletişim ve pazarlama yatırımını ön plana alan ilk girişim sermayesi şirketi olduğunu anlatan Duran, orijinal fikirlere daima açık olduklarını söylüyor ve yatırım sürecini şöyle özetliyor;

"Ön değerlendirmeyi takiben teknik ve yatırım komitesi gerekli değerlendirmeleri yapıyor. Ardından girişimcilerle masaya oturuyoruz ve pazarlama yönetimi gibi hassas bir görev üstleniyoruz. Detaylı pazar araştırması ve gerekli fon miktarını belirliyoruz. Yatırım Komitesi'nin engin tecrübesiyle hangi girişimi hangi pazarlama faaliyetleriyle büyüteceğimizi planlayıp gerekli adımları atıyoruz.

Sadece döngüsel ve paylaşım ekonomisine yatırım yapmıyoruz. Reklam desteği vererek kazan kazan süreci üretilebilecek startuplara; sağlık alanındaki startuplara öncelik veriyoruz. Bununla birlikte orjinal olduğunu düşündüğümüz startuplar gelirse de onları da değerlendirmeye sıcak bakıyoruz."

Dr. Cem Duran - Manivela Ventures


Her Girişim Bir Yıldızlar Takımı Dr. Cem Duran, pazarlama ve tanıtım ihtiyaçlarından sonra finans, insan kaynağı ve yönetim fonksiyonlarına destek olduklarını söylüyor ve yetenek yönetimine kritik derecede önem verildiğini ekliyor. Duran;

"Özellikle tecrübe sahibi yetenekler gelecek vadeden projelerde çalışmayı kabul etmeden önce bazı güvencelere ihtiyaç duyuyor. Biz bu gibi soru işaretlerini de ortadan kaldırarak her girişimde yıldızlar takımını kurmayı hedefliyoruz. Böylece girişimcilerin en çok zorlandıkları kurumsallaşma ve insan kaynağı sorunlarını da en aza indiriyoruz."

Manivela Ventures Manivela Ventures, 2023 yılında en az beş girişime, 50 milyon TL'ye kadar yatırım yapmayı hedefliyor. Girişimciler başvurularını www.manivelaventures.com üzerinden yapabiliyor.

Aralık 2022'de kurulan Manivela Ventures ekibi şu isimlerden oluşuyor: Kurucu ortaklar; Ahmet Akyol ve Melih Bulu. Yatırım komitesi; Özer Balkız, İzzet Darendeli, Fırat Demirel, Cem Duran, Emre İyibilir. Danışma Kurulu; Osman Çelik, Çetin Kaya Koç, Murat Soycengiz.

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