Oğuzhan Uğur adliyeye ifade vermek üzere geldi

Sahibi olduğu sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası barajların çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu ve depremzede vatandaşlar arasında korku ile paniğe neden olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan fenomen Oğuzhan Uğur, Savcılığa ifade vermek için adliyeye geldi.

"ÖRGÜTLÜ VE KÖTÜ NİYETLİ SALDIRI ALTINDAYIZ"

Savcılığın soruşturma talimatının ardından Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Uğur açıklamasında, "İnanılmaz örgütlü ve kötü niyetli bir saldırı altındayız. Elimizdeki verileri toparladık. Birkaç saat içinde detaylı açıklamayı bir video ile yapacağım. Takipte kalınız" ifadelerini kullandı.

KAÇMAYIN, HIRSIZLIK YAPACAKLAR

Barajın patladığı yönündeki haberin ardından bölgede büyük bir panik oluştuğu ve vatandaşların bulundukları yeri hızla terk etmeye çalıştığı görüldü. O sırada bölgede görevli bir komutan ise kurtarma ekiplerini yağmacılara karşı uyararak, "Bunun için kaçıyorsanız kaçmayın, hırsızlık yapacaklar. Yazık günah. Tekrar dönün Allah rızası için" dedi.

BAKAN KİRİŞCİ YALANLAMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıklayıp, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir. Benzer bir dezenformasyon Atatürk Barajı ile ilgili de üretilmiş, yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirmiştik. Hatay'daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır."