Depremzedelere fahiş fiyatlı çorba satan tesise ceza
Ticaret Bakanlığı: Deprem bölgelerine yardım götürmeye çalışanlara fahiş fiyatla çorba satışı yaptığı iddia edilen dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 11:35, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 11:37
Ticaret Bakanlığı: Deprem bölgelerine yardım götürmeye çalışanlara fahiş fiyatla çorba satışı yaptığı iddia edilen dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.