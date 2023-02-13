Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

İlçeye koordinatör vali olarak görevlendirilen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, AA muhabirine, Türkoğlu Kaymakamlığında yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 730 enkaza 1300 personelle müdahale edildiğini belirtti.

İlçede arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığını ifade eden Akkoyun, şöyle devam etti:

"İlçemizde vatandaşlarımızın depremin ardından meydana gelen olumsuzluklardan etkilenmemesi için 1300 personelimiz hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. İlçe merkezinde 54 olmak üzere toplamda yıkılan 730 binada arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için gayretle çalışma başlattı. Şu ana kadar 113 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardık."

- İlçede 5 fırın yeniden faaliyete geçirildi

Ekiplerin bir taraftan arama kurtarma faaliyetlerini yürütürken diğer yandan da depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak adına 5 bin çadır kurulumu gerçekleştirildiğini aktaran Akkoyun, şu bilgileri paylaştı:

"Türkoğlu ilçesinde ivedilikle harekete geçerek 5 fırını tekrar faaliyete geçirdik. Buradan günlük 30 bin ekmek üretiliyor. Un ve odun ihtiyaçları tamamen devletimiz tarafından karşılanıyor. Tüm bunların yanında oluşturduğumuz 25 aşevinden günlük 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor."

Akkoyun, Türkoğlu Devlet Hastanesi binasının ağır hasarlı olduğundan kullanılamadığını, vakit kaybetmeksizin depremin ilk saatlerinden itibaren hemen bir sahra hastanesinin kurulduğunu ayrıca ilçe merkezi, Beyoğlu ve Kılılı mahallelerinde de konteyner sağlık merkezi tesis edildiğini, aynı şekilde ilçe meydanına da 1 konteyner eczane kurulduğunu bildirdi.

Devletin milletinin yanında olduğunu kaydeden Akkoyun, çalışmalara katkı sağlayan hayırseverlere de teşekkür etti.