6 gün sonra kayıp kızı Gade'ye kavuştu
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden sonra bir baba 4 yaşındaki kızına ulaşamıyordu. Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan ile kızı Gade, bugün Adana'da buluştu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 13:43, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 13:46
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden sonra bir baba 4 yaşındaki kızına ulaşamıyordu. Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan ile kızı Gade, bugün Adana'da buluştu. İşte günler sonra baba kızın birbirlerine kavuştukları anlar...