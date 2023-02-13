Mardin'de cami inşaatının iskelesi çöktü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mardin'de cami inşaatının iskelesinin çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 14:03, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 14:05
Merkez Artuklu ilçesi Şar Mahallesi'nde yapımı süren cami inşaatının iskelesinde çökme meydana geldi.
Çökme sonucu Ömer Atlı (21) ve Ümit Akış (27) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Atlı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.