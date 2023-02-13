Enkazdan kurtarılan depremzede 'beni özel hastaneye götürmeyin' talebi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da bir binanın enkazından 137'nci saatte kurtarılan 51 yaşındaki Emine Doğu'nun, ambulansta Tekirdağ'dan gelen sağlık ekiplerine "Beni özel hastaneye götürmeyin." dediği belirtildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası 11 Şubat'ta, Kuyular Mahallesi'ndeki bir enkazdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Güney Kore arama kurtarma ekiplerince 137 saat sonra yaralı çıkarılan Emine Doğu'nun, ambulansla hastaneye götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ambulansın içerisinde Doğu'nun yanında bulunan Tekirdağ'dan Acil Tıp Uzmanı Orhan Eroğlu'nun, "Allah'a şükür, mucizesin sen Emine abla. Sen mucizesin ve cennetliksin. Kurban olayım 'beni özele götürme, param yok, para alırlar benden' diyor. Kurban olurum, bütün özelleri sana kurban ederim." ifadelerini kullanması yer alıyor.

"Sen bir meleksin. Seni öpebilir miyim?" ifadesini kullanan başka bir sağlık personeli de Doğu'yu öpüyor.