Beş ilden 574 gece bekçisi deprem bölgesine sevk edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında, depremzedelerin can ve mal güvenliğinin sağlanması, oluşabilecek asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla Samsun ile çevre illerden afet bölgelerinde görev yapmaları için gece bekçileri görevlendirildi.

İl emniyet müdürlüklerinden yapılan açıklamalara göre, Samsun'dan 100, Kastamonu'dan 60, Çorum'dan 64, Amasya'dan 50 ve Tokat'tan 300 gece bekçisi deprem bölgesine sevk edildi.

Samsun ve 4 ilden görevlendirmeleri yapılan 574 gece bekçisi, deprem bölgesine hareket etti.