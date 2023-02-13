CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesinde insanlar, 'bir canı daha nasıl kurtarırım' diye mücadele ederken, insanlar, 'nasıl geçiniriz' diye çadır beklerken, 380 bin küçük tasarruf sahibinin deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önünde açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gitmeden önce "SPK'ya gideceği, küçük tasarruf sahiplerinin nasıl zarar ettiğini SPK Başkanından öğreneceği" yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

Deprem bölgesinden dün gece döndüğünü belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Önce Sayın Başkan görüşecek diye aldılar. Fakat sonra Sayın Başkan görüşmekten imtina etti. Anladığım kadarıyla saraydan gerekli izni alamadı. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Türkiye'de hiç kimsenin soyulmasına izin vermek gibi bir geleneğimiz yoktur. Hele hele daha molozlar temizlenmeden, enkaz altında insanlar yatarken, deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem. Deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 380 bin tasarruf sahibi açık ve net ifade ediyorum; soyulmuştur. Deprem sırasında bir insanın soyulması ne demektir? Bunu bir kurum yapıyorsa bir kurumun şemsiyesi altında yapılıyorsa bu herkesin itiraz etmesi gereken bir tablodur. Bu ülkede hiç kimse sahipsiz değildir.

Cumhuriyet kurulurken şu söylenmiştir; 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' Deprem bölgesinde insanlar, 'bir canı daha nasıl kurtarırım' diye mücadele ederken, insanlar, 'nasıl geçiniriz' diye çadır beklerken 380 bin küçük tasarruf sahibinin deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum. Açık ifade ediyorum, başkan istifa etsin. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ne gerekiyorsa yapsın onlar da istifa etsinler."

Kılıçdaroğlu, "zarar eden, soyulan" bütün depremzedelere paralarının iade edilmesi gerektiğini belirterek, "Yeter artık. Bu ülkede herkes soyulacak mı? Herkes soyulduğu zaman seyirci mi kalacağız? Seyirci kalmayacağız. Burada bulunmamın temel nedeni bu." ifadelerini kullandı.