SGK'den yeşil kartlı depremzedelerin diyaliz tedavilerine ilişkin açıklama

SGK'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afet bölgesinde yaşayan ve sağlık hizmetlerinden prim ödemeden faydalanan yeşil kart sahibi vatandaşlarımız, olağanüstü hal süresince bu illerde veya nakledildiği illerde diyaliz tedavilerini olabilmeleri için 'doğal afet provizyonu' alarak Kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebileceklerdir."