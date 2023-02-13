SGK'den yeşil kartlı depremzedelerin diyaliz tedavilerine ilişkin açıklama
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeşil kart sahibi depremzedelerin diyaliz tedavilerini, "doğal afet provizyonu" alarak kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularından sağlayabileceklerini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 15:42, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 15:42
SGK'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Afet bölgesinde yaşayan ve sağlık hizmetlerinden prim ödemeden faydalanan yeşil kart sahibi vatandaşlarımız, olağanüstü hal süresince bu illerde veya nakledildiği illerde diyaliz tedavilerini olabilmeleri için 'doğal afet provizyonu' alarak Kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebileceklerdir."