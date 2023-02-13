4 bin rehber öğretmen, deprem bölgesindeki çocuklara destek sağlıyor

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, arama-kurtarma faaliyetleri, sıcak yemek ve konaklama imkanı sağlanması, çocuk ve yetişkinlere psikolojik destek verilmesi, yardımların dağıtılmasını da kapsayan birçok alanda çalışmalar yürütülüyor.

MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibindeki 5 bin kişi, deprem bölgesinde can kurtarmak için gece gündüz çalışıyor. Ayrıca AKUB, enkaz çalışmalarından çadır kurulumuna, yemek dağıtımına kadar sahadaki birçok faaliyete destek veriyor.

Olgunlaşma enstitüleri de halk eğitim merkezleri ve meslek liselerinde üretilen günlük 60 bin uyku tulumu afet bölgesindeki vatandaşlara dağıtıyor.

Depremden etkilenen bölgelerde sosyal etkinlik ve oyun alanı olarak kurulan "Psikososyal Destek Merkezi"nde 4 bin rehber öğretmen/psikolojik danışman çocuklara destek sağlıyor.

Depremzedelere, 1 milyon 808 bin 494 porsiyon sıcak yemek, 1 milyon 671 bin 727 ekmek ve 195 bin 645 kumanya ulaştırıldı.