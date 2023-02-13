Edirne'de bulunan konteynerlerin deprem bölgesine gönderilmediği iddiası

Açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Musabeyli köyünde bulunan motokros sahasında yer alan konteynerlerin, bölgeye gönderilmediği yönünde paylaşımların olduğu belirtildi.

Söz konusu sahada bulunan konteynerlerin sahibinin Edirne Valiliği olmadığı vurgulanan açıklamada, "Konteynerler halen firmanın tasarrufundadır konteynerlerin bağışı ile ilgili firma ile görüşme yapılmış, olumlu sonuç alınmamıştır. Konteyner sahibi olan firma bağışta bulunduğu takdirde bölgeye sevki ile ilgili tüm işlemler Edirne Valiliği tarafından yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada Musabeyli köyündeki motokros pistinin, sporcuların konaklaması ve servis alabilmeleri için oluşturulan park alanında duş ve tuvalet olarak kullanılan 12 konteyner bulunuyor.