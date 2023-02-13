Ünsal ban tahliye edildi

Eski rektör Ünsal Ban'ın tahliye edildiği açıklandı.

Sedat Peker'in, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, 9 Ağustos 2022'de, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmayla ilgili Ankara'da yapılan operasyonda ise Ban'ın şoförü Ahmet K. ile onun eşi Neslihan K., baldızı Zeynep Naz H. ile evde bulunan 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Ban, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Ban, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, 3 Eylül 2022'de tutuklandı. Ünsal Ban'ın bugün Ankara 37'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada taraf avukatlar ve mahkeme heyeti, hazır bulundu. Tutuklu Ünsal Ban hakkında kararını açıklayan mahkeme heyeti, tahliyesine karar verdi.