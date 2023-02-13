Hatay'da 183 saat sonra bir kişi daha canlı olarak kurtarıldı

Ses ihbarı ve dinleme yapan ekipler, Cebrail Mahallesi'ndeki bir binanın enkazında yaptıkları dinlemede ses duyarak çalışmaları o noktada yoğunlaştırdı. Termal kamera ve hassas burunlu köpeklerden de destek alınan arama kurtarma çalışmalarında bir kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı. 183 saat sonra gelen mutlu haber, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde tükenmekte olan umutları yeniden yeşertti.