Gardaki iki tren depremzedelere 'ev' oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da afetzedelerin yaraları sarılıyor.

İskenderun Garı'nda konuşlandırılan ve 16 vagondan oluşan 1100 kişi kapasiteli iki trende vatandaşların barınmasına imkan sağlanıyor. Trenlerde kalan depremzedelere 3 öğün de yemek veriliyor.

Trende 5 kişilik ailesiyle kalan 50 yaşındaki Nida Karahan, deprem anında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Büyük sarsıntıyla uyandıklarını aktaran Karahan, "Depremi çok kötü hissettik. Hayal bile edemediğim şeyler yaşadım. Evimiz kullanılamaz hale geldi. İçine giremiyoruz." dedi.

Karahan, depremin ardından trende barınmaya başladıklarını belirterek, "Allah razı olsun, devlet hep yanımızda. Vagonlar evimiz oldu." diye konuştu.

Ailesinden 8 kişiyle trende kalan 42 yaşındaki Mahmut Harun Alkan da hayatları boyunca unutamayacakları bir deprem yaşadıklarını söyledi.

Üniversitede çalıştığını, işine gardan gidip geldiğini anlatan Alkan, "Burada aile gibi olduk. Askerimiz bize 7/24 yemek ve kıyafet getiriyor. Allah bundan aşağı düşürmesin bizi. Devletimiz sağ olsun, var olsun." ifadelerini kullandı.