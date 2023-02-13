Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan, gözaltına alındığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 20:58, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 21:00
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'da yaptığı apartman yıkılan Cihan'ın depremzedelerle Manavgat'a geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ailesiyle Manavgat'taki bir otele yerleştiği tespit edilen müteahhit gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.