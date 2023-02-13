Yakınlarını kaybeden muhabirin zor anları: Gözyaşlarını tutamadı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz bölgesi Adıyaman'da oluşan hasara ilişkin TGRT Haber'in deprem yayınına bağlanan İhlas Haber Ajansı muhabiri Şinasi İnan gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2023 21:54, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 21:54
Memleketi Adıyaman'da TGRT Haber'in deprem yayınına bağlanan İhlas Haber Ajansı muhabiri Şinasi İnan, enkaz bölgesindeki gelişmeleri aktardığı esnada gözyaşlarına boğuldu.
Acı gerçeği de memleketine gittiğinde öğrendi. Akrabaları ve arkadaşlarından birçoğunu depremde kaybetti. Canlı yayında gelişmeleri aktaran İnan, gözyaşlarını tutamadı.