Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndan 'OHAL sürecinde yargı' ile ilgili kararlar

Yargıtay Başkanlar Kurulu, "Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" çerçevesinde yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla toplandı.

Yargıtay Başkanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Olağanüstü hal ilanından sonra 120 sıra sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 11.02.2023 tarihli ve 32101 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözü edilen Kararname'nin yargı alanında alınan tedbirler başlıklı 2. maddesinin 9. fıkrası, 'Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları; a)Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu ....belirler' hükmüne yer verilmiştir. Yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Kararname'nin vermiş olduğu yetkiyi görüşmek üzere 13.02.2023 tarihinde saat 14.00'te toplanıldı" denildi.

Toplantıda alınan kararlar ise şöyle:

"Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Başkanlığımız birimlerini ilgilendiren hükümlerinin göz önünde bulundurulmasına, müzakerelerin kesintisiz devam etmesine, duruşma ve mürafaaların durma süresi boyunca (06.04.2023) katılması gereken tarafların tamamının gelmesi halinde yapılmasına, taraflardan gelmeyen olması veya mazeret beyan etmesi halinde duruşma ve mürafaaların 06.04.2023'den sonraki bir tarihe ertelenmesine ve yeni tarihin uygun vasıtalarla tebliğ edilmesine, taraflardan hiçbirinin gelmemesi halinde duruşma ile mürafaaların 06.04.2023'den sonraki bir tarihe ertelenmesine ve yeni tarihin uygun vasıtalarla tebliğ edilmesine, alınan bu kararların Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulları Başkanlıkları, Daire Başkanlıklarına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, barolara ve avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına, Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kuruluna duyurulmasına 13.02.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."