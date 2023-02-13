Bakan Kurum: Ay sonunda tüm illerde inşaata başlayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın açıklaması yaptı.

Bakan Kurum, "Şu ana kadar 10 ilde 307 bin 763 bina, yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve işyerini inceledik. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 190 bin 172 konut ve işyerine denk geliyor" açıklamasını yaptı.

Kurum, ağır hasarlı binaların yıkılacağını belirterek, "Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı" şeklinde konuştu.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşüm projesini başlatacaklarını ifade eden Bakan Kurum, "Ay sonuna kadar tüm illerimizde inşaat faaliyetlerini başlatacağız" dedi.