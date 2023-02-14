14 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için Meclis'te düzenlenecek törene ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazına katılacak.

(TBMM/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deniz Baykal için TBMM'de düzenlenecek cenaze töreni ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın annesi Sebahat Aydın'ın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.

(Ankara/11.30/13.08)

2- MHP TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/10.15)

3- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için parti genel merkezinde cenaze töreni düzenlenecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, Aralık 2022 dönemi kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.20)

2- NATO karargahında Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı düzenlenecek, ardından NATO Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak.

(Brüksel)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği temsilcileriyle bir araya gelerek Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından takımların durumunu değerlendirecek.

(İstanbul/14.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu mücadelesi başlayacak. Milan ile Tottenham, Paris Saint Germain ile de Bayern Münih ilk maçlarda karşı karşıya gelecek.

(Milano/Paris/23.00)