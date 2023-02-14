Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin Türkiye'yi terk ettiğine ilişkin iddia yalanlandı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Kardaş:- "Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiası gerçek dışıdır"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Kardaş, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelerek Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmaları yapan Tayvanlı ekibin ülkeyi terk ettikleri iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin tercümanlarının görüntülerine yer veren Kardaş, "Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiası gerçek dışıdır. Doğrusunu, Tayvanlı ekibe tercümanlık yapanlardan dinleyelim: 'Herhangi bir alınma gücenme görmedik. Çalışmalarını başarıyla tamamladılar. Seremoni ile uğurlandılar.'" ifadelerini kaydetti.
"Tayvan arama kurtarma ekibi afetzedeye ulaşacakken Türk ekibi tarafından uzaklaştırıldı. Duruma sinirlenen ekip, ülkeyi terk etti." iddiaları tamamen asılsızdır.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 13, 2023
Arama kurtarma sürecinde izlenen yol ve yöntem aşağıdaki gibidir.⬇️
️Benzer iddialara itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/S1IHGeoQcg