Dün tahliye edilen Ünsal Ban tekrar tutuklandı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban'ın dün tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olduktan sonra başka bir dosyadan gözaltına alınarak tekrar tutuklandığı ortaya çıktı.

Ünsal Ban, tahliye kararının ardından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması nedeniyle eski eşi Gülcan Bal, oğlu Emre Buğra Ban, ağabeyi Ünal Ban ve şoförü Ahmet Karataş'ın da aralarında olduğu 9 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Ailecek tutuklandılar...

Mahkeme suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, soruşturma çerçevesinde alınan MASAK raporu ve şüphelilerin delil karartarak kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle Ünsal Ban, Gülcan Bal, Emre Buğra Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karataş'ın tutuklanmalarına karar verdi. Diğer şüpheliler ise yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.