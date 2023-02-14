Kılıçdaroğlu'ndan seçim çıkışı! 'Seçim ertelenemez, hemen tarih belirlensin'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 ilde büyük yıkıma neden olan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin 18 Haziran'dan daha ileri atılacağına yönelik tartışmalar hakkında, "Anayasa çok açık. Ancak savaş halinde seçim ertelenebiliyor. Savaş olmadığına göre seçim ertelenemez. Hiç kimse Anayasanın, yasaların dışında gerekçeler uydurarak kendisine özgü bir hukuk normu oluşturamaz. Anayasa var. 'Türkiye hukuk devletidir' diyorsak yapılamaz" dedi. Kılıçdaroğlu, seçim tarihinin derhal belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Bülent Arınç'ın sözlerine sert çıktı

Murat Yetkin'in seçim tarihinin ertelenmesi tartışmalarıyla ilgili sorularını cevaplayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın seçimlerin bir defaya mahsus ivedilikle ertelenmesi gerektiğine yönelik açıklamasına sert çıktı. "Ne demek bir defaya mahsus?" diye soran Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Kabile devletinde bile olmaz

"Bu ifade 'bir kişiye bir sefere özgü bir hukuk normu oluşturalım' demektir. Demokrasilerde böyle bir anlayış yoktur. Kabile devletlerinde bile bu olmaz. Kaldı ki Anayasa hiçbir yoruma yer vermeyecek kadar gayet açıktır. Yine Anayasada, hiç kimseye, sınıfa, zümreye imtiyaz tanınamaz diye bir madde de var."

Erdoğan, YSK üzerinden seçimi erteletir mi?

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın YSK'ya seçim erteletme girişiminde bulunup bulunmayacağına yönelik, "Buna kalkışacaklarını sanmıyorum. Hukuk, hukukun üstünlüğü, yargıçlarda vicdan varsa buna kalkışacaklarını sanmıyorum. Anayasaya göre hakim, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir" diye konuştu.

'Ertelensin' demek seçimden kaçmaktır

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Seçimin ertelenmesi taleplerinin altında seçimden kaçma iradesi var. Ancak bu iradeyi YSK üzerinden hayata geçirmek yani kendi çıkarlarına göre bir defaya mahsus özel kararlar aldırmak istiyorlar. Sayın Arınç'ın açıklaması bunu gösteriyor."

İster 14 Mayıs, ister 18 Haziran olsun...

"Tekrar ediyorum; kimseye özgü hukuk normu oluşturulamaz. Yapılması gereken, ister erken seçim olarak 14 Mayıs, ister zamanında 18 Haziran olsun, ivedilikle seçim tarihinin belirlenmesidir. Seçimden kaçmanın hiç kimseye bir yararı yoktur. Ancak zararını tüm ülke çekecektir."