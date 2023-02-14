Kabine bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacağını açıkladı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 09:21, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 09:23
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine toplantısının tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıkladı.
Kabine toplantısı saat 15.00'te başlayacak.
Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.