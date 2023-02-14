Benzin ve motorine zam geldi
Benzinin litre fiyatına 1.10 TL, motorine ise 1.23 TL zam geldi
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 09:47, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 09:50
Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 1.10 TL, motorine ise 1.23 TL zam geldi.
Zammın ardından benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 20.90 TL, Ankara'da 21.18 TL, İzmir'de 21.09 liraya yükseldi.
Motorinin litre fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında ortalama 21.27 TL, Ankara'da 21.58 TL, İzmir'de 21.69 liraya çıktı.
Kaynak: HaberTürk