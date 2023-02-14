AFAD, 2019'da 7,5 büyüklüğünde deprem öngören tatbikat yaptı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 9-10-11 Ekim 2019'da Kahramanmaraş merkezli gerçek zamanlı ulusal deprem tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatın, "Türkiye'nin en büyük deprem senaryosu" olduğu belirtildi. Tatbikat; Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 9 Ekim 2019 saat 13.22'de 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosu üzerine kuruldu.

Toplam bin 413 personel, bir helikopter, 271 araç, bir arama ve kurtarma köpeği tatbikata katıldı.

"Tatbikatta etkilenen iller ve depremden etkilenen iller neredeyse aynı"

Senaryoya göre depremde en çok etkilenen zarar gören iller Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya olurken; Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'nın ise az etkileneceği öngörüldü. Bu iller dışındaki 19 il de birinci ve ikinci derece destekle ulusal seviyede yardım eden iller olarak tatbikata katıldı.



"Tatbikatı İçişleri Bakanı Soylu yönetti"

Tatbikatı bizzat yöneten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın telsiz sistemi JEMUS üzerinden iletişim kurduğu Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'dan depremin bölgedeki etkileri ve yürütülen çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Soylu, tatbikata katılan tüm hizmet gruplarından da depreme ilişkin edindikleri ilk bilgileri paylaşmalarını istedi.

"Helikopter ve insanlı keşif uçaklarıyla bölgenin durumu kontrol edildi"



Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi'nde (AYDES) toplanan tüm bilgiler, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Merkezi'ndeki ekranlardan takip edildi. Helikopter ve insanlı keşif uçaklarıyla bölgenin durumuna ilişkin havadan elde edilen görüntüler de merkeze aktarıldı.

"Tatbikat üç gün sürdü"

Tatbikat kapsamında, GSM operatörlerinden, vatandaşlara sabit hatlar üzerinden yapacakları görüşmelerin 10-15 saniyeden fazla sürmemesi, iletişim kurmak için internet hatlarını ve kısa mesajı tercih etmeleri yönünde uyarı mesajı göndermeleri talep edildi. Tatbikat üç gün sürdü ve toplam 26 il katıldı.

Tatbikat anlarını gösteren video ise şöyle: