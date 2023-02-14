Kahramanmaraş Depremi
Emine öğretmen, Hatay'da 201 saat enkazdan sağ çıkarıldı
Emine öğretmen, Hatay'da 201 saat enkazdan sağ çıkarıldı
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Kızılay Başkanı: Sivil savunma mekanizmamız FETÖ tarafından çökertildi
Kızılay Başkanı: Sivil savunma mekanizmamız FETÖ tarafından çökertildi
Haluk Levent kaza geçirdi, sağlık durumu iyi
Haluk Levent kaza geçirdi, sağlık durumu iyi
AFAD Deprem bilançosunu açıkladı: 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti
AFAD Deprem bilançosunu açıkladı: 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti
'10 ildeki öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk'
'10 ildeki öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk'
'HSK depremden etkilenen 10 ilde 350 savcı görevlendirdi'
'HSK depremden etkilenen 10 ilde 350 savcı görevlendirdi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostluğunu unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostluğunu unutmayacağız
14 kişi ölmüştü....Binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı
14 kişi ölmüştü....Binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Yıkılan konutun değeri ne olursa olsun DASK 640 bin TL'sini karşılayacak
Yıkılan konutun değeri ne olursa olsun DASK 640 bin TL'sini karşılayacak
Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında 47 kişinin müebbet hapsi onandı
Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında 47 kişinin müebbet hapsi onandı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terhis ve celp erteleme' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'terhis ve celp erteleme' açıklaması
Depremlerin etkilediği 10 ildeki konutların yüzde 51,6'sı sigortasızdı
Depremlerin etkilediği 10 ildeki konutların yüzde 51,6'sı sigortasızdı
Bahçeli: Ahbap'çılar, Babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır
Bahçeli: Ahbap'çılar, Babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
198. saatin sonunda 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı
198. saatin sonunda 2 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı
Yağmacıların cezası ne olacak?
Yağmacıların cezası ne olacak?
Seçim tarihi tartışması! 14 Mayıs mı 18 Haziran mı?
Seçim tarihi tartışması! 14 Mayıs mı 18 Haziran mı?
2 öğretmen 3 çocuğuyla toprağa verildi
2 öğretmen 3 çocuğuyla toprağa verildi
Şeyma Hemşire: O an tek düşündüğüm çocuklarımdı
Şeyma Hemşire: O an tek düşündüğüm çocuklarımdı
Fuat Oktay: Yarın Kabineyi toplayacağız, gündem afetler olacak
Fuat Oktay: Yarın Kabineyi toplayacağız, gündem afetler olacak
Malatya'da 1346 kişi depremde hayatını kaybetti
Malatya'da 1346 kişi depremde hayatını kaybetti
Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndan 'OHAL sürecinde yargı' ile ilgili kararlar
Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndan 'OHAL sürecinde yargı' ile ilgili kararlar
Bakan Koca: 19 bin 300 depremzede hastanelerde tedavi altında
Bakan Koca: 19 bin 300 depremzede hastanelerde tedavi altında
112 çalışanının en acı nöbeti
112 çalışanının en acı nöbeti
Deprem bölgesinde ilçe ve okul bazlı olarak eğitim öğretim başlayacak
Deprem bölgesinde ilçe ve okul bazlı olarak eğitim öğretim başlayacak
68 ildeki 2 bini aşkın özel okulda depremzede öğrencilere kontenjan
68 ildeki 2 bini aşkın özel okulda depremzede öğrencilere kontenjan
BDDK'dan talimat: Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek
BDDK'dan talimat: Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek
163 şüphelinin yıkılan binalarda sorumluluğu tespit edildi
163 şüphelinin yıkılan binalarda sorumluluğu tespit edildi
Ana sayfaHaberler Eğitim

'10 ildeki öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk'

"(10 ildeki lise öğrencileri) Bu öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk. Şu ana kadar bu kapsamda 3 bin 681 öğrenci, nakillerini diğer illere aldırdı"- "Çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını, taşımalı eğitim kapsamına aldık. Buradaki öğrencileri, ücretsiz okullarına ve konaklama alanlarına taşıyacağız"- "Özel öğretim kurumlarımızda 25 bin 133 öğrenci kapasitesi oluşturuldu. Şu ana kadar 828 öğrenci bu haktan yararlandı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 13:32, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 13:34
Yazdır
'10 ildeki öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk'

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde, 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduklarını bildirdi.

Bakan Özer, depremlerin ardından yürütülecek eğitim öğretim süreçlerine ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Depremlerin ardından 71 ilde, okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademelerinde okulların 20 Şubat'ta açılacağını dile getiren Özer, 10 ilde ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesindeki eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin şöyle konuştu:

"Çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını, taşımalı eğitim kapsamına aldık. Buradaki öğrencileri, ücretsiz olarak okullarına taşıyıp geri konaklama alanlarına taşıyacağız. 10 ilde aileler isterlerse diğer illerdeki okullara çocuklarını nakledebilecekler. İlkokul ve ortaokullarda kapasite sorunumuz bulunmamakta. 10 ilde liselerde 1 milyon 29 bin öğrencimiz var. Bu öğrenciler için 71 ilde, 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk. Şu ana kadar bu kapsamda 3 bin 681 öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı."

Mahmut Özer, özel öğretim kurumlarının yüzde 3 oranındaki tam burslu öğrenci okutma şartını yüzde 10'a çıkarttıklarını anımsatarak, "Böylece oluşan yüzde 7'lik yeni kapasite 10 ildeki öğrenciler için kullanılacak. Bu amaçla özel öğretim kurumlarımızda 25 bin 133 öğrenci kapasitesi oluşturuldu. Şu ana kadar 828 öğrenci bu haktan yararlandı." bilgisini paylaştı.

Depremlerin yaşandığı 10 ilde, Bakanlığa bağlı 20 bin 868 binadan 24'ünün yıkıldığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Diğer binaların tamamının hasar tespit çalışması şubat ayı sonuna kadar tamamlanacaktır. Bu nedenle 10 ilde eğitim-öğretime 1 Mart tarihine kadar ara verdik. 1 Mart tarihinden sonra 10 ilde eğitim öğretime, il bazlı değil, aynen pandemide yaptığımız gibi ilçe ve okul temelli geçiş yapılacak. Sorunu çözülen ilçelerde, bölgelerde eğitim-öğretimi hemen başlatacağız. Bu bölgelerde ikili eğitim seçeneğini de aktif kullanacağız."

Bakan Özer, 10 ilde tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde çocuklar için psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kurduklarını belirterek, "Şu ana kadar 341 adet kurduk. Bu çadırlarda okul öncesi öğretmen ve rehber öğretmen ile psikolojik danışmanlarımız hizmet vermeye başladı." dedi.

Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, ikinci dönem konularının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ise (YKS) 12. sınıfın ikinci dönem konularının sınava dahil olmayacağını hatırlattı.

- "Günlük 1000 çadır ve 60 bin uyku tulumu üretiliyor"

Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının, depremlerin yaşandığı bölgedeki faaliyetlerine ilişkin de şunları aktardı:

"Okul, yurt, uygulama oteli ve öğretmenevlerinde 465 bin vatandaşımız barınıyor. 25 bin vatandaşımız ise 10 ilin dışındaki illerde konaklıyor. Bakanlığımız meslek liselerinde, öğretmenevlerinde ve uygulama otellerinde günlük hazırlanan 1 milyon 488 bin 362 sıcak yemek ve 406 bin çorba olmak üzere 1 milyon 894 bin 362 yemek, her gün 10 ilimizdeki vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Ayrıca 10 ilde 97 seyyar mutfağımız hizmet veriyor.

Meslek liselerinde 6 ay önce kurulan uygulama fırınlarında her gün 1 milyon 600 bin ekmek üretilip 10 ilde dağıtılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimimizden (MEB AKUB) 4 bin 526 öğretmen, bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. 4 bin rehber öğretmenimiz ve psikolojik danışmanımız, sahada vatandaşlarımıza psikolojik destek sağlıyor. Meslek liselerimizde, 10 bin soba üretilerek deprem bölgelerine dağıtımı yapıldı. Meslek liselerimiz, halk eğitim merkezlerimiz ve olgunlaşma enstitülerimiz günlük 1000 çadır ve 60 bin uyku tulumu üretiyor. 10 il dışından gelen 16 bin gönüllü öğretmenimiz, bölgedeki 212 bin öğretmenimizin büyük bir kısmı organizasyonlara destek oluyor."

Deprem bölgesinde ilçe ve okul bazlı olarak eğitim öğretim başlayacak
Deprem bölgesinde ilçe ve okul bazlı olarak eğitim öğretim başlayacak
68 ildeki 2 bini aşkın özel okulda depremzede öğrencilere kontenjan
68 ildeki 2 bini aşkın özel okulda depremzede öğrencilere kontenjan
Anadolu Üniversitesi 10 ilde kayıt yenileme işlemini ücretsiz yapacak
Anadolu Üniversitesi 10 ilde kayıt yenileme işlemini ücretsiz yapacak
Meslek liselilerin yaptığı 'mobil ekmek fırını' Hatay'a gönderildi
Meslek liselilerin yaptığı 'mobil ekmek fırını' Hatay'a gönderildi
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç başvurular 1-6 Mart'ta yapılabilecek
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç başvurular 1-6 Mart'ta yapılabilecek
Üniversite öğrencileri YKS'ye hazırlanan depremzedelere ücretsiz mentorluk yapacak
Üniversite öğrencileri YKS'ye hazırlanan depremzedelere ücretsiz mentorluk yapacak

Bu Habere Tepkiniz

THY, deprem bölgesindeki 1000 aileden birer kişiyi işe alacak

THY, deprem bölgesindeki 1000 aileden birer kişiyi işe alacak

Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat:- "Deprem bölgesinde afetten etkilenen 1000 aileden birer kişiye Türk Hava Yolları ve iştirak şirketlerinde iş imkanı sunacağız. Her yıl ihtiyacımıza binaen istihdam ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızı, bu bölgelerden başvuran vatandaşlarımıza öncelik vererek istihdam edeceğiz"
8 Eylül 1999 öncesi SSK, Bağkur hizmeti olan memur, EYT'den yararlanayamayacak mı?

8 Eylül 1999 öncesi SSK, Bağkur hizmeti olan memur, EYT'den yararlanayamayacak mı?

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlayanlar çalışma statülerine bakılmaksızın EYT kapsamına girerler ve son statülerinin tabi olduğu emeklilik şartlarına tabi olurlar.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
FETÖ'cü işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması hukuka uygun bulundu

FETÖ'cü işyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 667 ve 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca çıkarılan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelgesi'nin ''İşyerlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması" başlıklı 1. Maddesinin hukuka uygun oluğuna karar verdi.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Kamuda acil olmayan personel alımları durmalı

Kamuda acil olmayan personel alımları durmalı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, depremzedelerin mevcut koşulları dikkate alındığında kamu kurumlarının acil olmayan personel alımlarını durdurmalı!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Anayasa Mahkemesi 16 Şubatta 10 Dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 16 Şubatta 10 Dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 16 Şubat 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkeme toplam 22 dosyayı gündemine aldı. Bu dosyalardan 12'si hakkında ilk değerlendirme yapılacak olup, 10 dosya hakkında ise esastan karar verilecek.
OHAL durumunda sağlık kararnamesi yayımlandı

OHAL durumunda sağlık kararnamesi yayımlandı

OHAL durumunda sağlık kararnamesi Resmi Gazete, yayımlandı.
8 Eylül 1999 sonrası doğum borçlanması 58 yaşını öne çeker mi?

8 Eylül 1999 sonrası doğum borçlanması 58 yaşını öne çeker mi?

8 Eylül 1999 sonrası memur olan kadınlar 25 hizmet yılı + 58 yaşını doldurduklarında emeklilik hakkını kazanmaktadırlar. Borçlanmaların emeklilik yaşını etkilemesi için 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlanılmış olması ve borçlanılacak sürelerin de 23/05/2002 tarihinden önceki sürelerde geçmesi gerekmektedir.
Bakan Özer: 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildi

Bakan Özer: 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremin etkilediği illerde eğitim sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. 20 Şubat'ta 71 ilde okulların açılacağını duyuran Özer, deprem bölgesindeki 10 ilde ise 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Öte yandan Bakan Özer, özel okulların yüzde 3'lük burslu öğrenci kapasitesini yüzde 10'a çıkarttıklarını açıkladı.
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Okulların hizmet puanları ve alanları değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler açısından çok önemli olan görev yapılan veya yapılacak olan okulların hizmet alanını ve hizmet puanlarını güncelledi.
6 gün sonra kayıp kızı Gade'ye kavuştu

6 gün sonra kayıp kızı Gade'ye kavuştu

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremden sonra bir baba 4 yaşındaki kızına ulaşamıyordu. Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan ile kızı Gade, bugün Adana'da buluştu. İşte günler sonra baba kızın birbirlerine kavuştukları anlar...
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.