Haluk Levent kaza geçirdi, sağlık durumu iyi
AHBAP Derneği'nin kurucusu müzisyen Haluk Levent depremin merkez üssü Pazarcık'a yardım götürürken trafik kazası geçirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 14:30, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 14:47
AHBAP Derneği'nin kurucusu müzisyen Haluk Levent depremin merkez üssü Pazarcık'a yardım götürürken trafik kazası geçirdi.
Levent'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haluk Levent sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı:Haluk Levent sosyal medya paylaşımında: Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım.1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim🙏🙏İfadelerini kullandı.
Haluk Levent'ten Bahçeli'ye yanıt
Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba.Haluk Levent (@haluklevent) February 14, 2023
Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım.
Kaslarda biraz zedelenme var.
Çalışabilecek durumdayım.
1 saate kadar işimin başına geçerim.
Hepinize çok teşekkür ediyorum.
Gerçekten iyiyim🙏🙏