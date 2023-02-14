Haluk Levent kaza geçirdi, sağlık durumu iyi

AHBAP Derneği'nin kurucusu müzisyen Haluk Levent depremin merkez üssü Pazarcık'a yardım götürürken trafik kazası geçirdi.

Levent'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haluk Levent sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı:

Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba.

Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım.

Kaslarda biraz zedelenme var.

Çalışabilecek durumdayım.

1 saate kadar işimin başına geçerim.

Hepinize çok teşekkür ediyorum.

Gerçekten iyiyim🙏🙏 Haluk Levent (@haluklevent) February 14, 2023

Haluk Levent sosyal medya paylaşımında: Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım.1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim🙏🙏İfadelerini kullandı.