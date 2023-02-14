Depremde kuvözdeki bebeklere koştular

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu 10 İlden biri olan ve 418 kişinin yaşamını yitirdiği Adana'da deprem anı bir hastanenin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Sarsıntı başladığı anda görevli hemşireler, kendi canlarını kurtarmak yerine kuvözdeki bebeklere koştu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hemşireler, kuvözlere sarılarak devrilmesini engelledi.

ÖLÜMÜ GÖZE ALIP, BEBEKLERİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Öte yandan şiddetli sarsıntı sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde ise görevli hemşireler Devlet Nizam ve Gazel Çalışkan, deprem ile birlikte dışarı çıkmak yerine bebeklerin bulunduğu kuvözlerin devrilmesini önlemek için gayret gösterdi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde hemşirelerin sarsıntı ile kuvözlerin devrilmesini önlemeye çalıştıkları görüldü. Ölümü göze alarak bebekleri yalnız bırakmayan hemşirelerin davranışı, görüntüleri izleyenler tarafından takdir edildi.