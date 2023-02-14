Kızılay Başkanı: Sivil savunma mekanizmamız FETÖ tarafından çökertildi

Fatih Portakal deprem özel yayınının konuğu Kızılay Genel Müdürü Kerem Kınık.

Kınık yaşanan aksaklıklar için 'sivil savunma mekanizmamız FETÖ tarafından çökertildi' dedi.

Fatih Portakal, 155 yıllık bir Kızılay varken, Kızılay üzerinden böyle bir operasyon yapma imkanı varken, neden Kızılay'ı sadece yemek dağıtan bir kurum gibi, görüyoruz, neden böyle bir çatı oluşturmadı yetkililire.

Çünkü devletin bir gücü olmalı, çünkü, bu devletin gücü, askeriye, araç gereç kapasitesi vs. olmalı, malesef bizim bu sivil savunma mekanizmamız FETÖ tarafından çökertildi, sivil - asker işbirliği mekanizmamım FETÖ tarafından çökertildi, bizim şimdi afetler için en hazır kurumumuz TSK.

Sunucu Fatih Portakal: Kızılayı da mı FETÖ çökertti?

Çökertemediler, tahliye ettik hepsini. Şimdi bu süreç içerisinde devletin ana omurgayı tutan ve koordinasyonu yapan standartları ve kaliteyi belirleyen bir mekanizması olması gerekiyor. Bütün gelişmiş ülkelerde mekanizma bu.