Ömer Kerkez, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildi
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi başkanlığı için yapılan seçimde, Yargıtay üyesi Ömer Kerkez, dairenin yeni başkanı oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 15:02, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 15:03
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Mete Duman'ın görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.
Seçimlerin 5'inci turunda Kerkez, 204 oy alarak Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğunu sağladı ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin başkanı oldu.
- Öz geçmiş
Ömer Kerkez, 1966'da Antakya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun olan Kerkez, Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı.
Elbistan, Kozluk, Erzin cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında tetkik hakimliği, daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük görevleri ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Kerkez, 2017'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.