THY, deprem bölgesindeki 1000 aileden birer kişiyi işe alacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki 1000 aileden birer kişiye THY ve iştirak şirketlerinde iş imkanı sunacaklarını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinasyonunda deprem bölgesinde 1000 konutluk "THY Mahallesi" projesi için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

75 milyon dolarlık bu bağışın yanı sıra yeni bir projenin müjdesini vermek istediğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde afetten etkilenen 1000 aileden birer kişiye Türk Hava Yolları ve iştirak şirketlerinde iş imkanı sunacağız. Her yıl ihtiyacımıza binaen istihdam ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızı, bu bölgelerden başvuran vatandaşlarımıza öncelik vererek istihdam edeceğiz. Kabin memurluğuna alacağımız arkadaşlarımıza da 3 ay İngilizce eğitimini ücretsiz vererek, pozitif ayrımcılık yapacağız. Bunun gibi detayları olgunlaştırarak kısa zamanda resmi olarak ilan edeceğiz. O zamana kadar sabırla beklemenizi rica ediyorum. Yaklaşan turizm sezonunda Hizmet İhracatçıları Birliklerine üye tüm ilgili sektörlere de öncülük edeceğimize ve onların da bu taşın altına ellerini koyacaklarına inanıyorum. Bu sene üstün gayretleriyle 85 milyar dolar hizmet ihracatına imza atan arkadaşlarımdan her birinin de bu seferberlikte 'ben de varım' diyeceğine inanıyor ve istihdam projelerini bekliyorum."