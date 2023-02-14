Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili soruşturmalar sürüyor

- Kahramanmaraş merkezli olan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen 14 şüpheli tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 195 zanlının sorumlulukları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 3 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı, 48 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 58 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 10'unun hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde 5 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 12 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

- Hırsızlık ve yağma suçlarındaki soruşturmalar

Cumhuriyet başsavcılıkları depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili de harekete geçti.

Bu kapsamdaki soruşturmalarda ise 248 olayla ilgili 175 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 102'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 23 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

öz konusu suçlara ilişkin soruşturmalar çerçevesinde 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.