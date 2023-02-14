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Beyoğlu'ndaki terör saldırısı iddianamesinde 'kadını yok et' detayı

Beyoğlu'nda terör örgütü PKK/YPG tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede, bir şüpheliye, saldırgan Ahlam Albashır'la ilgili ''Kadını polise teslim etme, kadından kurtul, gerekirse 10. kattan aşağıya at, gerekirse denize at, ne yaparsan yap yeter ki kadını yok et'' şeklinde mesaj gönderildiği yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2023 19:05, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 19:06
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Beyoğlu'ndaki terör saldırısı iddianamesinde 'kadını yok et' detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, firari şüpheli Bilal El Hacmaos'u şüpheli Hüseyin Güneş'in Edirne'deki güvenli evine teslim edip İstanbul'a geri dönen şüpheli Ammar Carkes'in, daha sonra kardeşi şüpheli Bakar Carkes'in evine gittiği belirtildi.

Ammar Carkes'in, bu evde saldırgan Ahlam Albashır'ı görünce, "Bilal'i Bulgaristan'a götürdük, muhtemelen sabaha karşı Yunanistan'a geçmiş olur. Kıyafetlerini değiştir, böyle şüpheli duruyorsun.'' dediği kaydedildi.

Şüpheli Ammar Carkes'in Halil Menceh adlı kişiyle yoğun telefon görüşmesine rastlandığı anlatılan iddianamede, Carkes'in Menceh'e saldırgan Albashır'ın olay yerinde çantayla yürüdüğü sırada çekilen fotoğrafını gönderdiği, bir başka iletide ise Aljazeera.net haber sitesine ait görüntüde Ahlam Albashır'ın daire içerisine alınarak 'Bu o' şeklinde mesaj kaydına rastlanıldığı belirtildi.

İddianamede, bunun üzerine Menceh'in ''Kadını polise teslim etme, kadından kurtul, gerekirse 10. kattan aşağıya at, gerekirse denize at, ne yaparsan yap, yeter ki kadını yok et." şeklinde karşılık verdiği ifade edildi.

- Terör örgütü PKK üst kadrosu da "şüpheli"

İddianamede, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Albashır ve firari şüpheli El Hacmaos ile diğer şüphelilerin mensubu oldukları örgütün sözde "Yürütme Konseyi eş başkanları" olan ve haklarında yakalama kararı bulunan Cemil Bayık ve Hülya Oran'ın, "Rojova Sekreterya üyeleri'' Sabri Ok, Saliha Bişkin ve Velid Halil'in, terör örgütü YPG ve YPJ sorumluları Layika Gültekin ve Fehman Hüseyin'in, Suriye Demokratik Güçleri sorumlusu Ferhat Abdi Şahin'in, sansasyonel eylemin organizatörü ve talimatlandırıcıları konumunda bulundukları belirtildi.

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